Irapuato, Guanajuato.- Luego de que el obispo Enrique Díaz comentó que la violencia no tiene solución y que no cualquier persona que llegue al cargo podrá hacerle frente, el secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides Hernández, dijo que respeta su opinión y que efectivamente no es un trabajo fácil.

Respeto todas las opiniones, efectivamente no es un trabajo fácil ni rápido, sin embargo, pues eso no tiene que ver solamente con la Policía yo lo he dicho y lo reitero, el trabajo de seguridad, la seguridad pública, la seguridad de un estado, de un municipio, de un país, no es de las autoridades simplemente es de todos”, dijo.

Si todos hacemos lo que nos corresponde, pues seguramente llegaremos a un mejor nivel de seguridad, los padres tienen que hacer un trabajo muy importante los maestros, la familia en general, nosotros como autoridad”, dijo.

Por lo que cree que, asimismo, dijo que la inseguridad también es un problema de toda la sociedad, las autoridades, pues todos están inmiscuidos en este tema.

Señaló que coincide con el obispo en que trabajar en el tema de seguridad no es fácil y que por supuesto no es un trabajo rápido.

Esto luego de que el obispo de la diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz,que pueda dar solución a este problema.

