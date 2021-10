Irapuato.- Policías de Irapuato son conscientes de que todos los días su vida está en riesgo por la violencia que se vive en el municipio, pero también porque en la operatividad común de su labor surgen reportes de impacto.

Aunque la incertidumbre e incluso el miedo son sentimientos constantes en su labor, pues en casa tienen una familia que los espera, los elementos Elsa y José Antonio, con experiencia de 4 años en la Policía Municipal, destacaron que no han pensado en dejar su trabajo, pues se sienten comprometidos con regresarle la paz a Irapuato.

Al ser los primeros respondientes, aseguran que durante hechos de alto impacto ocurridos en la ciudad han visto situaciones complicadas que los han desconcertado y pese a que se pueden sentir rebasados, tienen la convicción de seguir.

José Antonio dijo que ser policía en tiempos actuales es ser aceptado por algunos ciudadanos pero también recibir reproches de otros, que les echan la culpa de la inseguridad o de no llegar a tiempo a un hecho delictivo.

Elsa señaló que los policías ponen todo de su parte para que la paz regrese a la ciudad, sin embargo, sabe que la situación actual de la ciudad puede ser complicada y no siempre pueden salir victoriosos, pese a sus esfuerzos.

La situación sí está bastante complicada afuera, no nada más para nosotros, nuestros compañeros de los sectores lo expresan, uno pone lo mejor de su parte (...) hay eventos en los que nos rebasan”, refirió.

Este viernes, ambos recibieron el reconocimiento al Mérito Policial, pues el 22 de diciembre de 2018 lograron salvar la vida de varias personas, tras un inceendio en el que resultaron lesionados y por poco pierden la vida.

Elsa contó que fue un reporte por violencia familiar el que los llevó al domicilio de la colonia Del Bosque, hasta donde este grupo táctico de reacción acudió y al llegar, notaron un fuerte olor a gas, pues el propietario había dejado escapar el gas de un tanque.

Estaba todo totalmente oscuro porque ya era en la noche, en la última habitación escuchamos la voz de una persona del sexo masculino que nos decía que no nos metiéramos, que no nos importaba, que ya había valido ahí y que ya no le importaba nada”, refirió.