Seguridad en Irapuato: Se integran 150 expolicías federales a la Policía Municipal

Irapuato, Guanajuato - Para fortalecer la Policía Municipal de Irapuato, el secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental Rodríguez, declaró que llegarán 150 expolicías que pertenecían a la Policía Federal.

Comentó que con su llegada viene con el personal que en este momento se encuentra solicitando su licencia para poder añadirse en la policía municipal, de estos vienen entre 100 a 150.

ADEMÁS: Lorena Alfaro es ya alcaldesa de Irapuato

Simental asegura que no habrá despidos masivos

Serán expolicías federales lo que se sumarán a las fuerzas municipales de Irapuato. FOTO: Eribaldo Gutiérrez.

Además, descartó que se vaya a ocurrir algún despido masivo como se rumoraba entre agentes inconformes.

Aquí nadie se puede quejar de algo que no va a suceder y qué no se ha dicho, o sea no tienen porque quejarse de algo que yo jamás lo he comentado y yo lo que sé es que el propio exsecretario Pedro, es que el platicó y no hay ningún problema con los policías municipales, ¿De donde salió eso? No lo sabemos, pero sí les puedo decir que un servidor y mi gente venimos a fortalecer a la corporación”, añadió.

El secretario comentó que los 150 expolicías federales que llegan para Irapuato estaban activos dentro de algunas de las tres divisiones de la Policía Federal, las cuales son la Gendarmería, Fuerzas Federales y la División de Seguridad Regional, que por el momento ya no existen.

ADEMÁS: Despiden a Ricardo Ortiz entre aglomeración de comerciantes y ciudadanos

Algunos estaban activos dentro de la Guardia Nacional y se encuentran solicitando licencia para incorporarse a un proyecto de seguridad que trae nuestra alcaldesa y ese proyecto es para mejorar la percepción”, dijo.

Los agentes llegarán a Irapuato en aproximadamente 15 días y reforzarán las acciones operativas, pues es un grupo preparado, donde la mayoría son profesionistas que tienen cursos en el extranjero.

Quiero que se sumen, ¿Para qué? Para que en conjunto, ellos que conocen Irapuato, a los que llegamos, que nos muestren el camino de donde es, donde está ocurriendo (los delitos) muy independiente del mapeo, del diagnóstico que se haga, lo va a hacer en conjunto pero venimos a fortalecer esta corporación”, agregó.

Llegará un equipo de agentes de reacción inmediata

ADEMÁS: Acribillan a 3 hombres afuera de casa en Las Américas; matan a uno

Miguel Ángel Simental Rodríguez secretario de Seguridad Pública de Irapuato. FOTO: Eribaldo Gutiérrez

Sobre la estrategia, dijo que llegará un equipo de reacción que estará operando en el municipio en apoyo a la autoridad y es algo que se va a replicar en otros municipios, pues él fue quien inició esta forma de trabajo en Celaya.

Para esta administración no habrá subsecretario de seguridad y como segundo mando será el director de la Policía Municipal, sin embargo, sin embargo, por ahora no pudo dar el nombre debido a que se trata de un agente de la Guardia Nacional, el cual está solicitando su licencia y hasta no tenerla no pueden revelar quién será.

Analiza debilidades y fortalezas de la Policía de Irapuato

Señaló que por el momento va a ver las debilidades y fortalezas de la corporación para que puedan acercarse a la ciudadanía, así como escuchar las quejas para ver qué es lo que más le preocupa si son los delitos del orden común o del orden federal.

Es escuchar y la encomienda es la vinculación y acercamiento, la proximidad con la ciudadanía, ahí recabaremos información, ¿para que? Para poder diagnosticar, hacer un mapeo dentro de la zona urbana, dentro de las comunidades propias de Irapuato, que es lo que está sucediendo para ver cómo actuamos, qué hacer y a largo plazo conseguir un diagnóstico de cómo se encuentra el municipio de Irapuato”, dijo.

En cuanto a la percepción de la ciudadanía, Simentel se compromete a trabajar para que confíen en la Policía y así logren hacer denuncias al Sistema de Emergencias 911, pues el objetivo es recabar información en los números de emergencia para saber cómo actuar.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos