Seguridad en Irapuato: alcalde solicitará escoltas al terminar su trienio

Irapuato, Guanajuato.- El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, confirmó que solicitará mantener a algunos de sus escoltas tras concluir su administración pública y que definirá con el Secretario de Seguridad en irapuato, cuántos serán.

Agregó que hasta el momento, no ha recibido amenazas.

Indicó que la ley lo faculta para hacer su solicitud para mantener a algunos de sus escoltas por un periodo de un año, lo que también hará el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala.

Creo que tenemos que hacer una revisión, junto al Secretario, para ver cuáles serían los (escoltas) necesarios, la ley te da un año, la verdad hemos hecho bastantes cosas que pensamos que en un momento dado, no tenemos visualizada alguna situación de gravedad, pero más vale prevenir, tu sabes que en esta chamba de todo hay, la verdad yo estoy tranquilo, si cometimos algún daño fue sin buscarlo”, enfatizó.

Al cuestionarlo si había recibido alguna amenaza directa dijo que no, pero que es más un tema para estar tranquilos en su seguridad.

No, para nada, yo creo más bien es un tema para estar tranquilos un tiempo, yo no creo que ocupe el año, lo voy a solicitar, ya si me lo otorgan, por ley tienen que otorgarlo pero también estoy a la disposición y obviamente un número más reducido de lo que tenemos ahorita”, enfatizó.