Irapuato, Guanajuato.- Situaciones de violencia psicológica y acoso laboral sufrió Tere Bustos, joven de la comunidad lésbica que participó en la Semana Cultural Pride 2022, organizada por asociaciones civiles del municipio.

Ante integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y ciudadanos, Tere contó que pese a los avances históricos que se han logrado en la sociedad, la discriminación y el acoso es aún un problema que lastima a las personas les.

Una de las peores experiencias que vivió se dio en uno de sus trabajos, donde sufrió acoso laboral y sexual por parte de su jefe, y tras varios actos de discriminación por su preferencia sexual, fue despedida.

Son situaciones que son muy complejas y muy incomodas, porque por más que una trata de externar que es lesbiana, que no me gustan los hombres, que me respeten, siguen insistiendo, a un grado que se vuelve muy incomodo el ambiente laboral”, refirió.