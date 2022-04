Irapuato, Guanajuato.- Para evitar accidentes y muertes por ahogamiento, el coordinador de Protección Civil y Bomberos, José Plácido Quevedo Reyes, hizo un llamado a la ciudadanía para que no acuda a ojos de agua, ríos, arroyos y presas durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Comentó que en los últimos días, sólo han atendido tres reportes de cuerpos rescatados por inmersión, pero han sido por accidentes, sin embargo, esperan que la ciudadanía preste atención a las recomendaciones para evitar otro tipo de accidentes.

La principal recomendación es no acercarse a arroyos, canales, ríos, presas, represas, cuerpos de agua en sí (...) la recomendación es no meterse y sobre todo, no exponer a terceras personas”, refirió.