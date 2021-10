Irapuato, Guanajuato.- Los colegios de abogados de Celaya e Irapuato, así como el Colegio de Juristas de Celaya no han recibido ninguna solicitud para interponer amparos para vacunar a menores de edad contra COVID-19.

En días pasados, se dio a conocer que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Guanajuato concedió suspensiones de plano para que menores sean vacunados de forma inmediata, ante el riesgo de contagio por el incremento de casos positivos en la entidad.

La Presidenta del Colegio de Abogados en Irapuato, Antonia Gutiérrez, señaló que se encuentran listos para ofrecer este servicio a la población que lo solicite, mismo que tiene un costo de 10 mil pesos, más el costo de la fianza que pudiese pedir como garantía el Juez Federal.

Ninguna ha tramitado amparos para vacunar a menores

Indicó que realizó una encuesta con los agremiados al colegio, quienes comentaron que hasta el momento no han recibido solicitudes de padres interesados en que sus hijos obtengan la vacuna.

Inclusive un abogado que litiga mucho amparo en los juzgados federales me dice que no hay amparos interpuestos por este motivo, podríamos concluir que no se ejercitan esas acciones o ejercen esos derechos”, refirió.

Sin embargo, destacó que los abogados, independientemente a la especialidad que ejerzan, están dispuestos a apoyar a la población que busque que sus hijos estén protegidos contra la enfermedad COVID-19.

Cualquier abogado que cuente con cédula profesional (puede hacerlo) y el costo aproximado sería de diez mil pesos en dos pagos, más la fianza que pudiese pedir como garantía el juez federal”, puntualizó.

Tampoco en Celaya han tramitado amparos para vacunar a menores

Estela Baylón, presidenta del Colegio de Juristas en Celaya, externó que estos solo deben aplicarse si es absolutamente necesario.

Afortunadamente, y lo digo así, aquí en este partido judicial de Celaya no se ha dado, desde mi conocimiento ninguna presentación ni juicio de amparo a relación de poder adquirir la vacuna contra COVID-19, no se ha dado” comentó.

Señaló que a nivel nacional han sido cerca de 250 personas las que han buscado un amparo y externó que no pueden solicitarse de manera tan simple.

“No se trata de eso, porque sino todos los que tenemos hijos y no han sido vacunados ya estaríamos haciendo lo propio, aquí más bien se tiene que acreditar que en un momento dado tu menor, tu hijo, que todavía no le corresponde por cuestiones de la edad ser vacunado, requiere de manera preponderante sea vacunado, porque está limitado, discapacitado, porque sufre una de las enfermedades que pudieran ser mortales si le ataca el virus y no esté vacunado” resaltó Estela Baylón.

Exhorta a interponer amparos para vacunar a menores

Asimismo, exhortó a los papás de niños con alguna enfermedad a interponer un juicio de amparo.

No se pueden esperar a que se contagien y como no están vacunados, sus enfermedades les puedan resultar de manera grave, por eso es importante que aquellos menores que estén enfermos y padecen determinadas enfermedades que puedan agravarse si no son vacunados, si promuevan el juicio de amparo” resaltó.

Víctor García Barajas, presidente del Colegio de Abogados de Celaya, coincidió en que tampoco han recibido ninguna solicitud de amparo.

