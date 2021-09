Sismo Irapuato: no se reportan daños en edificios

Irapuato, Guanajuato.- El sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Guerrero y que se sintió en ciudades de Guanajuato la noche del martes, no generó ningún daño ni incidencias en Irapuato, señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Fueron 12 elementos de Protección Civil, distribuidos en seis unidades, los que realizaron el recorrido por la ciudad para detectar posibles afectaciones, revisando la zona hospitalaria, edificio y casas antiguas en la zona centro.

No tenemos ninguna afectación reportada, de la revisión que se hizo, ya lo hubiéramos sabido, cualquier gente lo hubiera reportado, afortunadamente”, dijo.

Ortiz Gutiérrez agregó que las casas antiguas no presentaron daños y que se mantienen en vigilancia, mismas que no pueden ser intervenidas si están catalogadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Hay una ley creo, verdaderamente absurda, que habla de que a partir de cierta fecha todos los edificios son considerados como catalogados, aunque no tengan valor histórico o valor arquitectónico, me parece que tendríamos que modificar eso, porque hay no solamente en Irapuato, en todo el país un montón de casas viejas que son grave riesgo para la integridad de las personas”, agregó.