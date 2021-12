Irapuato.- Promover iniciativas para que el reclutamiento de menores de edad para actividades criminales sea tipificado como un delito es positivo, pues no hay nada más deleznable que se vulnere a este sector de la población, señaló la secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López.

Lo anterior, después de que en días pasados, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), demandara al Estado Mexicano reconocer y tipificar el reclutamiento infantil en el Código Penal, con el fin de prevenir que sean utilizados por grupos delictivos.

No hay nada más deleznable que personas que estén haciendo objetivo a esta población que además es vulnerable, todavía no tienen un criterio formado, todavía no tienen los valores formados y que desafortunadamente también hay que decirlo, hay ocasiones donde ni siquiera los valores vienen de la propia casa y que eso les hace dudar lo que está bien o está mal”, dijo.