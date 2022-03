Trabajan en regularizar tianguis en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- De los 62 tianguis registrados en el municipio, solo uno ha dejado de trabajar, por lo que las autoridades trabajan en regularizarlos, informó Rogelio Pérez Espinoza, director de Servicios Públicos.

Hay un tianguis que no se está poniendo y nosotros lo que queremos es regular los tianguis que tenemos, que no crezcan, que no generen un problema mayor a la sociedad”, dijo.