Irapuato, Guanajuato.- El tiradero municipal de Peñitas tiene una vida útil de 2 años, sin embargo, con una buena administración podría llegar a funcionar por 5 años, informó la presidenta municipal Lorena Alfaro García.

Mencionó que el tema del relleno ya lo están atendiendo de la mano con la Secretaría del Medio Ambiente, por lo que cuentan con una ruta de acción para remediar el lugar para que se le pueda dar un mejor manejo y esto permite tener una mayor vida útil del espacio que funge como tiradero de basura.

Alfaro García señaló que el tiempo de vida útil del tiradero es de aproximadamente dos años y en caso de que haya un buen manejo, el periodo puede aumentar a 5 años de vida útil.

Explicó que por la situación actual del tiradero no han tenido observaciones formales, pero sí han tenido observaciones en lo económico por la necesidad de remediar el lugar y lo van a llevar a cabo.

Estamos reconociendo que el sitio no cumple con la norma y precisamente vamos a poner manos a la obra para lograr si no un cumplimeinto al 100% porque ya no se puede, por que el relleno ya esta iniciado, ya avanzo, si por lo menos a un mucho mejor manejo del espacio”, indicó.