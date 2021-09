Torre Médica en Irapuato: se suman organización para que inversión se quede

Irapuato, Guanajuato.- Representantes de cámaras y asociaciones civiles se sumaron al llamado hecho por autoridades municipales y estatales para defender el proyecto de la Torre Médica en Irapuato, al considerar que es mayor el beneficio en salud para la población de la región.

Las autoridades comentaron que, si antes de noviembre no se desiste del juicio de amparo 695/2021, por el que se otorgó la suspensión definitiva de la obra, se perderá la inversión de 123 millones de pesos y el recurso será aplicado en otras obras de salud en diversos municipios.

Arturo Álvarez Martínez, presidente de la asociación Desarrollo Humano y Sexualidad (Dehusex), destacó que está dispuesto buscar una reunión con integrantes de Agenda Ambiental, promotoras del amparo, para explicar la necesidad de contar con la torre de consultorios.

Indicó que al trabajar directamente con personas que requieren los servicios del Hospital General, ha notado que ya no hay suficiente capacidad para brindar un servicio de calidad, por lo que la torre de consultorios es indispensable para los irapuatenses.

Me siento molesto y tengo gente muy molesta en el tema, invitar a los ambientalistas que hicieron este amparo para que vayan al hospital y vean como está la gente, en sus camillas en pleno pasillo, se me hace que la atención no está bien, las condiciones no son las necesarias”, dijo.