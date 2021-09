Ahora exigen ambientalistas que recurso de Torre de Especialidades se quede en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Que se busquen nuevas alternativas de terrenos para la construcción de la Torre de Especialidades del Hospital General y que el Gobierno Estatal asegure que el recurso por 123 millones de pesos se quedará en Irapuato, fue la exigencia de integrantes de Agenda Ambiental.

Lo anterior, tras el anuncio que dieron este lunes, sobre la suspensión definitiva de la construcción de la Torre de Especialidades en el terreno del Parque Irekua, otorgada por el Juzgado Noveno de Distrito bajo el amparo 695/2021.

Paulina Uribe Morfín, integrante de Agenda Ambiental, dijo que no están de acuerdo en que los recursos públicos sean tratados como si fueran de los funcionarios, pues se mencionó que el recurso se iría a otro municipio si la Torre de Especialidades no se construye dentro del parque.

Dijo que el Gobierno presentó dos alternativas, la primera dentro del parque y la segunda cerca de la plaza de toros Revolución, y que su única justificación para impactar el terreno de Irekua es que está más cerca con el hospital.

La representante de la asociación refirió que ellas hicieron la propuesta de construir los consultorios de la Torre de Especialidades en el mismo Hospital General o bien, comprar un terreno frente al hospital que es privado y que no se utiliza.

Aseguró que el estudio técnico de la obra no es transparente y que además, al plantearse en un espacio público, debió ser puesto a consulta popular para saber si la ciudadanía quería este proyecto dentro del parque.

No estamos de acuerdo en que impulsen proyectos sin una visión de futuro y sin considerar a la naturaleza, no estamos de acuerdo en que desprecien la dimensión ambiental en su ejercicio de gobierno y no sean capaces de ver la relación entre la salud y el medio ambiente, en pocas palabras no estamos dispuestas a tener autoridades tan incompetentes”, dijo.