Irapuato, Guanajuato.- La inseguridad les ha pegado significativamente a los taxistas, ya que se siguen registrando asaltos, robos de unidades, pero el tema más fuerte son las extorsiones, pues un 20% de los conductores ha dejado de laborar por esta causa.

Roberto Calvillo, representante de la Red de Taxistas, mencionó que como concesionarios de taxistas la forma en la que se protegen para evitar que sus conductores estén vinculados con la delincuencia o actividades ilícitas es pidiendo cartas de antecedentes no penales o en otras ocasiones los tienen identificados con su licencia, tarjetón y un comprobante de domicilio.

Los tenemos bien identificados, pero es muy complicado porque así como hay taxistas que están metidos en esos ambientes, también los hay carniceros, mecánicos o que desempeñan cualquier otra actividad, esto no es exclusivo de los taxistas, si, si los hay porque al final de cuentas nos hemos enterado por medio de la prensa de que algunos se han metido en problemas de ese tipo, pero no es algo exclusivo de los taxistas”, dijo.

En cuanto a robos en tramos carreteros o la mancha urbana, mencionó que asaltos siempre ha habido y los habrá, y aunque algunas veces aumentan, esta situación les ocurre a todos.

Creo que en el tema de seguridad nosotros como transportistas, como taxistas, podemos coadyuvar si ponemos todos los canales que tenemos a nuestro alcance; hay cosas que no podemos hacer, pero todo aquello que está en manos de nosotros, las organizaciones de taxistas”, agregó.

Los candados que han puesto para garantizar la seguridad de los pasajeros es que todos los choferes de concesiones cuentan con licencia, tarjetón y los documentos que les pide la autoridad estatal, porque precisamente aquellos que están fuera de la ley nada hay que los obligue a que tengan estas medidas de protección.

El usuario que se sube a un taxi, mediante el tarjetón, el número económico y el color del carro sabe que lo está llevando un vehículo concesionado, cosa que no sucede con los taxis pirata, cosa que no sucede cuando pides el servicio por Whats App y te llega un vehículo que no es un taxi”, añadió.