Irapuato.- Este mes, la delegación municipal de la Cruz Roja Mexicana no ha recibido solicitudes de traslado de pacientes con COVID-19 a hospitales locales, pues la mayoría de los contagios registrados han sido ambulatorios.

Ruth Herrera Garcidueñas, administradora de la delegación, comentó que por el momento no están destinando una ambulancia específica para traslados de pacientes con esta enfermedad, pues la solicitud ha sido nula.

El año pasado, esta institución equipó una ambulancia y capacitó a su personal de socorro ante la gran incidencia de la enfermedad, sin embargo, en este inicio de 2022 no ha sido necesario.

Nosotros no hemos trasladado pacientes porque son ambulatorios, normalmente ellos se trasladan por sus medios o me imagino que son atendidos en sus casas”, refirió.

Comentó que actualmente, con la activación de trabajos y escuelas, la delegación ha podido recuperarse al 100% en los servicios que ofrecen a la ciudadanía.

La administradora de Cruz Roja exhortó a los ciudadanos a mantener las medidas sanitarias y no relajarse frente a la enfermedad COVID-19, para evitar un crecimiento mayor en los contagios.

Sigamos cuidándonos y mantengamos todas las medidas para tratar de que no seamos contagiados, si tenemos síntomas que confirmemos y sigamos los tratamientos que nos indican los médicos, creo que lo ideal es no acudir a los hospitales salvo que fuera una condición crítica, para no colapsarlos”, finalizó.