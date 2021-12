Vacuna COVID-19 Irapuato: Quiere disfrutar a su familia

Irapuato, Guanajuato.- A sus 75 años, Tobías Gutiérrez Villafalla entiende la importancia de estar vacunado, para proteger a su pequeña nieta que, por su edad, aún no puede obtener una vacuna contra COVID-19.

El irapuatense fue uno de los adultos mayores que llegaron temprano este jueves al último día de aplicación de dosis en el Centro Impulso Social Benito Juárez, que retomará actividades hasta el lunes 3 de enero de 2022.

Me siento de maravilla, más ahora que tengo otra dosis de esta vacuna, todos los que venimos creo que estamos conscientes que vamos a necesitar este refuerzo, pienso que nos sentimos más protegidos”, indicó.

Tobías comentó que además de las vacunas contra COVID-19, también ya recibió su vacuna contra la Influenza, pues su deseo es seguir sano para disfrutar de su familia en casa.

Comentó que durante la pandemia, ha permanecido la mayor parte del tiempo resguardado en su casa junto a su esposa, su hija y nieta, pues no quería ponerse en riesgo o tener complicaciones, pues padece hipertensión arterial.

No salgo, tengo todo lo que necesito en casa pero sabía que era necesario salir a vacunarme, no salgo por salir, hay que cuidarnos, es lo que se necesita para salir de la pandemia y todos deben saber que no porque estamos vacunados tenemos que andar en la calle”, refirió.