Irapuato, Guanajuato.- Hace un año, Luz Adriana Méndez se enfermó de COVID-19 y su vida estuvo en riesgo, por lo que no dudó en completar su cuadro de vacunación, pues considera que estará más protegida en caso de volver a contagiarse.

La irapuatense acudió la mañana del jueves al módulo de la Deportiva Sur para obtener su segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, dejando de lado por unas horas sus obligaciones laborales.

Contó que el contagio ocurrió en la empresa del sector automotriz en la que labora y que se enfermó al mismo tiempo que otros de sus compañeros, uno de ellos falleció al no poder superar la enfermedad.

"Me pude vacunar más rápido, veo que está más organizado, creo que esta vacuna me va a proteger de este virus que ya me dio, hace un año estuve muy mal, tuve que usar oxígeno y tomar muchos medicamentos", dijo.