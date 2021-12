Vacuna COVID-19 en Irapuato: llega ‘extraterrestre’ por su primera dosis

Irapuato, Guanajuato.- Miles de jóvenes acudieron a la primera dosis de la vacuna COVID-19 en Irapuato este sábado. Entre ellos un ‘extraterrestre’ llamado Orocio Guerrero Maximiliano.

Orocio llegó al módulo del Inforum vistiendo un disfraz de extraterrestre, haciendo única la experiencia de recibir su primera dosis.

El joven de 16 años no quiso dejar pasar la oportunidad de estrenar el disfraz que su papá le regaló en su último cumpleaños y aunque estaba nervioso, acudió con toda la disposición a recibir su primera dosis de la vacuna Pfizer.

“Decidí venir así porque no tengo pena y me gusta divertirme, ser yo mismo, mi papá me lo compró y cómo no usarlo”, contó el irapuatense.

Como la gran mayoría de jóvenes entre 15 y 17 años, Orocio entró solo al módulo de vacunación, seguro de que al obtener su primera dosis estará más protegido de esta enfermedad que a casi dos años de su llegada, sigue vigente.

“Estoy nervioso porque no me gustan las inyecciones, pero me voy a aguantar”, agregó.

El menor contó que la pandemia de COVID-19 no ha sido tan difícil para él, pues aunque estuvo en encierro la mayoría del tiempo, decidió tomarlo con calma y seguir siendo feliz, ya que pudo disfrutar el tiempo con su familia.

“No he resentido no salir, no me ha afectado nada, sigo igual de positivo, sí me tocó el encierro pero no me afectó porque sigo igual de feliz, mientras esté con mi familia”, dijo.

Contó que actualmente estudia la preparatoria en el plantel 1 del Conalep y que en un futuro le gustaría ser ingeniero en robótica, por lo que se sigue preparando académicamente y cuida de su salud para cumplir su sueño.

En este módulo, la atención fue rápida, por lo que Orocio no tardó más de 15 minutos en llegar hasta la zona de vacunación, al igual que miles de jóvenes que acompañados por sus papás decidieron buscar su primera dosis.

