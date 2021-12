Vacuna COVID-19 en Irapuato: por fin pudo tener su segunda dosis

Irapuato, Guanajuato.- Por una gripe, Martha Rosario Araujo Rodriguez, de 42 años, no logró aplicarse la vacuna Pfizer, por lo que apenas pudo acudir por su segunda dosis y con ello completar su esquema.

Comentó que cuando le tocó la segunda dosis no se la quisieron aplicar, ya que tenía gripe, pero hasta ahora acudió con la intención de que en caso de enfermarse de COVID-19 esta no le afecte tanto.

“Lo que pasa es que cuando me tocó la segunda dosis me enfermé de la gripe y no me la querían poner, tenía mucha tos y por eso no me la pusieron y hoy estuve pendiente para la segunda dosis”, declaró.

La mujer platicó que estaba ansiosa de aplicarse la segunda dosis para tener su esquema completo y ahora que ya por fin recibió su segunda vacuna se siente más protegida pues tenía mucho miedo ya que sabía que había muchas muertes.

Contó que su vida cambió en todos los aspectos, tanto económicamente, emocional, sobre todo este último porque no podía ver a su familia, lo que ocasionó tristeza, además de que hubo muertes de personas cercanas.

“En mi familia hubo dos (contagios), pero bendito Dios salieron bien (...) esto nos ocasionó miedo y mucha tristeza porque veíamos a las personas y de un momento a otro nos decían que habían fallecido a causa de COVID”, agregó.

Contó que en su familia hubo quien se quedó desempleado por la pandemia, lo que afectó sus bolsillos ya que no tenían ni para comprar comida, por lo que tuvieron que hacer que sus ahorros se pudieran extender lo más que se podía.

