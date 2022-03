Irapuato, Guanajuato.- En Guanajuato hay poco menos de 100 mil dosis de vacunas disponibles de la marca Sputnik V que vencen en marzo, pero las personas aún pueden acudir por su dosis, dijo Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato.

Mencionó que las últimas vacunas que se aplicaron en el estado fueron de la marca AstraZeneca, Cansino y ahorita se están aplicando las Sputnik V, de las cuales quedan pocas.

En marzo (caducan), ya quedan muy poquitas y se están aprovechando, deben ser menos de 100 mil dosis (las que quedan sin aplicar), si se van a aplicar todas”, dijo.

Señaló que las personas que no se han vacunado o les falta un refuerzo pueden acudir por sus vacunas a los centros de salud destinados para la aplicación, ya que la vacuna no dura mucho afuera de refrigeración y para no desperdiciar se cita a varias personas para la aplicación.

Mencionó que pueden acudir personas de 18 años en adelante que sean rezagados, ya que aunque se llevaba un corte, hay muchos que por varias circunstancias no pudieron acudir.

Si les pedimos a veces, los valoramos y a veces damos una cita porque necesitamos tener cierto número de personas a vacunar justamente para aprovechar todo el frasco”, agregó.

Invitó a la población que aún no se ha puesto alguna dosis a que acuda a aplicársela, ya que esto ha demostrado ser el mayor factor protector para evitar casos graves e intubaciones y hasta la muerte.

Se han aplicado 8.5 millones de vacunas

Informó que hasta el momento se han aplicado 8.5 millones de vacunas, que representan más del 93% de la meta de aplicación, pues se les han puesto a 6 millones de habitantes, pero aún quedan pendientes los menores de 12 años.

El resto de la población en su mayoría respondieron muy bien, pero los casos que seguimos viendo que lamentablemente se complican, se hospitalizan, tienen dos características, que no estaban vacunados o son mayores de 65 años con factores de riesgo, principalmente obesidad, hipertensión, diabetes o antecedentes de tabaquismo, es ahí donde queremos seguir invitando a la población a que extremen precauciones”, agregó.

