Irapuato.- Ante la baja afluencia que se registró en el módulo de vacunación de la Deportiva Norte, ciudadanas irapuatenses pudieron obtener de forma rápida su dosis de refuerzo de la vacuna AstraZeneca, seguras de que las protegerá durante la cuarta ola de contagios de COVID-19.

Alejandra González fue una de las ciudadanas que se acercó a este módulo, quien actualmente es entrenadora deportiva y requería su refuerzo para estar protegida de un posible contagio.

La irapuatense señaló que las vacunas ayudan a que el virus sea controlado, pues durante los últimos dos años ha visto como la enfermedad COVID-19 afecta la salud de personas cercanas y de quienes no se han vacunado.

Refirió que aún hay muchas personas que no tienen la conciencia necesaria sobre los daños que provoca esta enfermedad y que piensan que la vacuna es dañina, pero es todo lo contrario.

Otra de las ciudadanas que se acercó al módulo fue Susana Martínez, quien indicó que no descarta un contagio de COVID-19, pero se siente segura de que los síntomas podrían ser menos graves.

Junto a su mamá y su esposo recibió su tercera dosis sin contratiempos, por lo que invitó a la ciudadanía a no confiarse y a acudir a los diferentes módulos de aplicación de refuerzos en Irapuato.

Gracias a Dios a mi no me ha dado esta enfermedad ni a mi familia, como siempre estoy en mi casa no me he puesto mucho en peligro, pero me siento más segura de tener las vacunas”, enfatizó.