Irapuato.- Esta semana se prevé que concluya la aplicación de vacunas AstraZeneca contra COVID-19 para refuerzos a adultos mayores de 60 años y segundas dosis a personas de 18 años en adelante, debido a la buena respuesta de la ciudadanía en Irapuato.

En este municipio, permanecerá la aplicación de primeras y segundas dosis de la vacuna Sputnik V, pues hay mayor disponibilidad.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, José Luis Martínez Cendejas, destacó la importancia de que los adultos mayores y mayores de 18 años rezagados se acerquen al Centro Impulso Benito Juárez a completar sus esquemas.

Martínez Cendejas insistió en que una de las mejores opciones para evitar el contagio de COVID-19 es la vacunación, sumado a las medidas sanitarias.

Aprovechando los últimos días de aplicación de terceras dosis, Refugio González decidió acudir junto a su esposo a obtener su dosis, con la esperanza de obtener mayor protección contra esta enfermedad.

Creo que esto me va a ayudar a que no me enferme, a estar bien de salud, hasta el momento me he sentido bien, toda mi familia ha estado bien de salud porque nos estamos cuidando”, enfatizó.