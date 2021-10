Irapuato.- Aunque pensó que no era necesario pues no cree en la existencia de la enfermedad COVID-19, Jacobo Laguna decidió acudir al Inforum Irapuato a buscar su primera dosis de la vacuna Sputnik V.

Junto a su esposa llegó alrededor de las 10 de la mañana a solicitar su primera dosis, donde el proceso fue ágil, pues en el lugar no hay aglomeraciones ni filas como ha ocurrido en jornadas de vacunación anteriores.

Jacobo de 75 años, pudo vacunarse desde la primera jornada que se realizó en Irapuato, a principios de este año, pero lo dejó pasar porque consideraba que no era necesario.

Señaló que decidió acudir porque un conocido le comentó que para viajar tendría que estar vacunado, situación que lo motivó a dejar por un rato sus ocupaciones diarias.

Hasta ahorita me dio por venir, dejé mis obligaciones en el campo, están diciendo que si uno no se pone la vacuna puede haber alguna consecuencia, como tengo papeles para ir al otro lado, si me piden el papel de la vacuna y no lo tengo no me van a dejar pasar”, indicó.