Irapuato.- Para Julia Parra, la vacuna contra COVID-19 es un regalo de vida que le permitirá convivir por más años con su familia y fue esta razón la que la llevó a buscar su dosis de refuerzo este sábado.

A sus 59 años, Julia trabaja en una tienda de vestidos de novia, por lo que el contacto con los clientes es muy alto y prefiere estar vacunada para no correr riesgos de enfermar y padecer síntomas graves.

Tengo que estar muy protegido, por eso a mí me va a servir mucho esta tercera dosis, hasta el momento me he sentido bien, no tuve ninguna reacción secundaria y espero que con esta dosis sea igual”, refirió.