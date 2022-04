Irapuato, Guanajuato.- Por su trabajo, Julio César Rodríguez de 37 años tuvo que retrasar la aplicación de su vacuna de refuerzo contra COVID-19 y apenas tuvo oportunidad, fue al módulo de la Plaza Fragaria para obtener su dosis.

La aplicación de su refuerzo se hizo sin contratiempos, pues este módulo presentó baja afluencia y atención ágil por parte del personal de salud, por lo que Julio César pudo retomar rápidamente su jornada laboral.

No tuve tiempo cuando nos tocó a los de mi edad, me tocó andar fuera trabajando, por eso vine hoy que sí pude, soy albañil y chofer, por eso luego me ocupo”, refirió.

Julio César comentó que aunque han pasado más de dos años, mucha gente sigue sin creer en la existencia de la enfermedad COVID-19, por lo que rechazan la vacuna al pensar que no sirve de nada.