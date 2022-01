Irapuato.- La dosis de refuerzo contra COVID-19 será de gran ayuda para las personas que deben trabajar y cuidar a su familia, así piensa Leticia Muñiz Rodríguez, quien no quiso desaprovechar la oportunidad de estar más protegida.

La irapuatense de 58 años acudió al módulo de vacunación de la Deportiva Norte, junto a su esposo y su pequeña nieta, donde obtuvo atención rápida ante la baja afluencia que se registró este sábado.

Leticia es comerciante y a diario tiene contacto con muchas personas, por lo que para ella era primordial contar con esta dosis de refuerzo de la vacuna AstraZeneca, pues no quiere padecer COVID-19.

Esperemos que nos ayude mucho, no me he enfermado y para mi si ha sido de gran ayuda por mi trabajo, si nos da esta enfermedad puede ser menos peligroso”, refirió.