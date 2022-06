Mayté se siente más segura tras vacunarse contra COVID

Irapuato, Guanajuato.- La vacunación contra COVID-19 para menores de 12 a 15 años continuó este jueves en Irapuato, una de las jóvenes que se vacunó fue Mayté, estudiante de secundaria que dijo sentirse más segura al obtener esta protección.

La menor llegó al módulo instalado en el centro de salud Torres Landa, junto a su mamá y su tía, y al haber poca afluencia, pudo obtener su dosis de la vacuna Pfizer de forma rápida.

Pienso que está bien que nos vacunen, porque puede ser que no me contagie, ahorita que regresé a la escuela y que tengo que andar con el cubrebocas, nos piden tener cuidado para no contagiarnos”, dijo.