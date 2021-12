Irapuato.- Una cantidad considerable de jóvenes entre 18 y 29 años acudieron a la Unidad Deportiva Sur a la aplicación de su segunda dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID.

Acompañados de sus padres, a bordo de bicicletas, en motos, a pie o en el transporte público, los jóvenes llegaron dispuestos a completar su esquema de vacunación.

Noemí Guadalupe Gutiérrez Sierra de 21 años, acompañada de una de sus amigas, llegó hasta la puerta principal de la Deportiva Sur para formarse y recibir la vacuna contra el COVID-19.

Contó que acudió a vacunarse por su salud y la de la gente que la rodea.

Compartió que miembros de su familia ya han estado contagiados, incluida ella.

La verdad se siente muy mal y quedan secuelas de la enfermedad. Yo me contagié hace más de dos meses; lo que me afectó mucho fue que el olfato lo perdí totalmente, me quedé como tres semanas sin poder oler, también la respiración me agitó demasiado rápido, a pesar de que ya pasó cierto tiempo me quedé con esa sensación de no poder respirar”.