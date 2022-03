Irapuato, Guanajuato.- Tener una dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 es un alivio para Fabiola Nolasco Ramírez, quien busca estar lo más protegida posible para seguir cuidando a su familia.

La irapuatense de 39 años indicó que ha procurado siempre acudir el primer día de la jornada a obtener su dosis, pues no le teme a las vacunas, al contrario, le dan mucha tranquilidad.

Fabiola comentó que al enterarse que la dosis que recibiría era Sputnik V, se puso a investigar en internet todo sobre este biológico, desde la eficacia hasta las reacciones secundarias, por lo que no tuvo problemas en que fuera una vacuna de este tipo.

Lo único es que no te dejan entrar a Estados Unidos, pero pues no importa porque no viajamos y el chiste es estar protegidos”, refirió.