Irapuato.- Patricia Tovar era la única integrante de su familia que no estaba vacunada contra COVID-19, pues pese a que pudo obtener una dosis en el grupo de 50 a 59 años, no estaba interesada.

La irapuatense acudió temprano al módulo de vacunación instalado en el Inforum Irapuato, pues sabía que de forma rápida podría acceder a una dosis de la vacuna Sputnik V, ya que no había mucha gente.

Pero además, se animó a ponerse su primera dosis porque le dijeron que en temporada invernal puede incrementar de forma exponencial el contagio de COVID-19 y no quiere enfermarse.

Yo no tenía mucha fe en esto, pero por los comentarios que he estado escuchando me decidí, le dije a mi esposo que me acompañara, porque nos dicen que tenemos que ponernos la vacuna porque ya viene la temporada de frío”, dijo.