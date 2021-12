Irapuato.- Perla Irene Ruiz acudió a aplicarse la primera dosis de la vacuna con la intención de protegerse del COVID y con ello también proteger a su familia.

Mencionó que desea que todo vuelva a la normalidad, ya que en su casa el cambio económico con la llegada de la enfermedad fue muy drástico.

En la pandemia le dimos más tiempo a pasar tiempo con nuestros familiares y a valorar más nuestras vidas y los momentos que pasamos con ellos”, comentó la joven sobre lo que hizo su familia durante la pandemia.

La joven platicó que en su casa no hubo contagios, pero su abuelito se contagió y se puso muy grave y aunque lo superó, dijo que no está de más vacunarse.

La etapa del contagio de su abuelo fue la más difícil, aunque no estuvo hospitalizado, sí necesitó oxígeno y fue mucho el gasto que hicieron en doctores y medicamento, sin embargo valió la pena, pues se recuperó.

En su caso, su vida cambió completamente, ya que dejó de ver a sus amigos de la preparatoria y no podía salir, además de que considera que perdió mucho tiempo, ya que no sintió que hubiese aprovechado las clases en línea.

La verdad los primeros meses no salía para nada, como los primeros seis meses, siete (...), fue muy pesado, estar todo el tiempo en la computadora, no se aprende de la misma manera”, dijo.

Señaló que ahorita que ya está en clases presenciales y aunque tenía mucha emoción de volver, no fue la misma dinámica, ya que no volvió al mismo grupo y no regresó a ver a todos sus amigos.

Era un grupo nuevo, un año nuevo, ya no estaba con mis mismos compañeros, ya ni siquiera me acordaba de cómo era estar en presencial con mis maestros”, agregó.

Invitó a los jóvenes a vacunarse, pues sabe que recibir la vacuna es algo que deben de hacer todos para cuidar de su salud y la de los demás.

