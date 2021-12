Irapuato.- El primer día de la jornada de vacunación contra COVID-19 para aplicación de segundas dosis de Sputnik V para mayores de 18 años transcurrió con poca afluencia, siendo pocos los ciudadanos interesados en completar su esquema.

En esta ocasión, las sedes para vacunación son el Hospital Militar Regional, el Inforum Irapuato y el hospital del IMSS, donde los ciudadanos pueden acudir a buscar su segunda dosis.

Durante las primeras horas de este jueves, fueron pocos los ciudadanos que acudieron al Inforum Irapuato, que para esta jornada tiene 17 mil 800 dosis disponibles de segundo componente.

El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, José Luis Martínez Cendejas, señaló que trabajarán en horario normal, de 8 de la mañana a 8 de la noche y recordó que para acceder a una dosis es necesario presentar el formato de registro de vacunación, copia de credencial de elector y copia de la CURP.

No bajemos la guardia, recordemos que el mayor volúmen de contagios, de hospitalizaciones y defunciones está siendo en el grupo de no vacunados, vienen las fiestas decembrinas, no bajemos la guardia y sigamos con todas las medidas sanitarias”, indicó.