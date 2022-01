Irapuato.- Para Sofía Hernández Olivera, maestra de secundaria en una escuela privada de Salamanca, el refuerzo de la vacuna contra COVID-19 fue muy oportuno, pues es necesario estar protegidos y no poner en riesgo a los estudiantes.

La mañana de este martes acudió a su cita programada en el Inforum Irapuato, donde recibió una dosis de la vacuna Moderna sin contratiempos, lo que le permitió retomar sus actividades de forma rápida.

Refirió que la pandemia de COVID-19 ha sido complicada por los cambios que generó en los procesos de atención a los estudiantes, sin embargo, aseguró que logró acoplarse para no descuidar su educación.

Para la maestra salmantina, este regreso a clases presenciales, en medio de la cuarta ola de COVID-19 representa un reto y un momento de mucha previsión, pero sobre todo, la oportunidad de concientizar a los estudiantes y padres de familia sobre la importancia de mantener las medidas sanitarias.

Hay que seguir las medidas necesarias para evitar contagios, que los maestros no tengan miedo, es una vacuna como cualquier otra, tiene pequeños síntomas pero debemos prepararnos mentalmente y estar listos para lo que se necesite”, puntualizó.

Esta jornada permitió que el personal administrativo de escuelas de distintos niveles pudieran acceder a una dosis de refuerzo, este fue el caso de José Guadalupe Venegas, quien trabaja en la Universidad de Guanajuato.

El habitante de Guanajuato capital indicó que al estar en contacto con diversas áreas, este refuerzo con la vacuna Moderna le da la certeza de estar más protegido de la enfermedad COVID-19.

Hasta ahorita no me he contagiado y ya con mi segunda dosis estoy más tranquilo, porque esta pandemia es desesperante, económicamente estamos bien pero alrededor vemos la desesperación de la gente, esperamos que pronto acabe”, indicó.