Irapuato.- Roberto Duarte apenas acudió por su segunda vacuna contra el COVID, puesto que se aplicó la primera en Los Ángeles, California donde trabajaba y al volver antes no pudo completar su esquema en el país vecino.

Apenas vine hoy porque yo recibí la primera dosis de Pfizer en Estados Unidos y cuando llegué no había Pfizer aquí y entonces hasta apenas que me registré y cuando tocó de 30 a 40, no alcancé; entonces hasta ahorita que ya llegó Pfizer me voy a vacunar”, dijo.