Irapuato.- Aunque algunos de sus familiares y amigos cercanos no creen en la eficiencia de la vacuna, Teófila Olvera Ramos decidió buscar su refuerzo de la vacuna contra COVID-19, pues prefiere estar protegida.

A sus 77 años se mantiene saludable y para evitar contagios, ha optado por guardar la sana distancia y permanecer en casa la mayor parte del tiempo, pues sabe que esta enfermedad es peligrosa para los adultos mayores.

Mucha gente me decía que ya no me vacunara, pero yo si vine, no me pasó nada con las primeras vacunas y por eso quise buscar la tercera”, contó.