Irapuato.- Maestros y personal administrativo de escuelas en las regiones de educación IV y VI continúan vacunándose con un refuerzo de la vacuna Moderna en las instalaciones del Inforum.

La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que al corte del medio día de este 14 de enero, en esta sede se aplicaron 27 mil 574 vacunas, un 71% de las disponibles para esta jornada, por lo que para quedaban disponibles 11 mil 116 dosis.

Fue así que a la par de la vacunación a menores de edad de entre 14 y 17 años, en esta sede continuó la vacunación a personal del sector educativo de municipios como Irapuato, Abasolo, Guanajuato, Salamanca, entre otros.

Uno de los maestros que se vacunó este viernes fue Sergio Ramón Martínez Zavala, quien se desempeña como supervisor en esta región de educación.

Contó que estuvo interesado en obtener su refuerzo con la vacuna Moderna porque al tener gran movilidad en sus funciones, corre el riesgo de volverse a enfermar de COVID-19.

No me fue tan mal con el contagio porque ya tenía la vacuna, me enfermé en septiembre del año pasado y todo salió bien, solo tuve dolores de cabeza y malestar general”, refirió.