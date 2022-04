Irapuato, Guanajuato.- Desde la comunidad Las Peñitas se trasladó Sergio Vázquez Cabrera, para obtener su dosis de refuerzo de la vacuna AstraZeneca, es el único integrante de su familia que ya tiene un cuadro de vacunación contra COVID-19 completo.

El irapuatense de 57 años indicó que al principio no pensaba en vacunarse, pero en la jornada de aplicación de 18 a 29 años se animó y este martes por fin tuvo acceso a su tercera dosis.

Sergio comentó que aunque no se ha contagiado de COVID-19, ni ninguno de sus familiares se ha visto afectado, prefirió no dejar pasar la oportunidad, pues durante dos años ha visto el impacto que tiene esta enfermedad en la salud de la población.

Me dijeron que me tocaba el día de hoy, por eso vine, yo creo que si funciona, que si ayuda, si no, no tendría ningún caso que nos vacunaran, no nos habrían llamado para que nos la pusieran”, dijo.