Irapuato.- Servidorees de la Nación pusieron trabas a 24 menores amparados para aplicarse la vacuna contra COVID-19 que este miércoles acudieron al Hospital Materno Infantil de Irapuato.

Los menores tenían su cita para recibir la primera dosis la vacuna Pfizer, que es la única aprobada internacionalmente para aplicarse en menores de 12 años.

Acompañados de sus padres, los menores que obtuvieron la orden de un juez federal para su aplicación, acudieron a hacerla efectiva, pero no contaban con que los Servidores de la Nación se impusieran e hicieran que tardaran más de cinco horas en ser vacunados.

Mientras el personal de la Secretaría de Salud de Guanajuato estaba en la mejor disposición de acatar la resolución del juez e iniciar la vacunación a las 8 de la mañana cómo estaba establecido, los Servidores de la Nación indicaron que no se podría.

Manifestaron que recibieron indicaciones de la Secretaría del Bienestar de que supuestamente en el Hospital Militar tenían la lista de los menores que serían vacunados.

Ustedes se empeñan en decir que nosotros somos los responsables cuando no lo somos; la indicación fue que supuestamente la vacunación va hacer en el Hospital Militar. Ayer se hicieron aplicaciones en el Hospital Militar, llevan un listado; no se cómo lo están manejando, nosotros solamente acudimos aquí para darles el servicio, aquí no estaba habilitado para que hicieran la aplicación a la gente que viene con amparo“, comentó un Servidor de la Nación.