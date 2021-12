Irapuato.- Para proteger a toda su familia contra el COVID-19, la señora Silvia Salgado llevó a su nieto Aarón a aplicarse su primera dosis, era el último integrante de la familia que no contaba con vacuna.

Señaló que llevó a vacunar a su nieto por la situación tan difícil que se vive de la enfermedad y sobre todo para que él esté protegido.

La mujer comentó que la vida cambió mucho, pues con el encierro vio que su nieto estaba todo estresado, por lo que ven con la vacuna tengan una vida normal, por lo que tras darse cuenta este miércoles por la mañana que estarían aplicando la vacuna, de inmediato comenzaron a buscar los documentos para que se la pusieran.

Como a las 8 de la mañana nos dimos cuenta, anduvimos buscando papeles y hasta me puse nerviosilla porque no encontraba el CURP y a esa hora no había donde sacar, pero encontré uno y nos venimos”, indicó.