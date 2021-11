Irapuato.- Impulsada por sus hijas, María Eugenia Zúñiga acudió al módulo del Inforum Irapuato por su segunda dosis de la vacuna Astra Zeneca, pues aunque no se quería vacunar, entiende que es mejor estar protegida.

La irapuatense de 54 años comentó que cuando le tocó vacunarse a las personas de su rango de edad no estaba convencida de buscar una dosis, por el tiempo que implica acudir a los módulos de aplicación.

Sin embargo, la insistencia de sus familiares, principalmente de sus hijas, la convenció de completar su esquema.

Espero que nos vaya bien, a ver si no nos enfermamos, porque la pandemia ha sido mala, a veces no hay trabajo por lo mismo de esta enfermedad (...) yo no quería ponerme la vacuna, pero mis hijas me insistieron y no me quedó de otra, me animé”, dijo.