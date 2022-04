Irapuato, Guanajuato.- Tras su segunda dosis de la vacuna contra COVID-19, Ana Olivia Rodríguez se contagió con síntomas leves, lo que la llevó a confiar en la efectividad de la vacuna y por esta razón decidió ponerse su refuerzo.

Ana Olivia, de 50 años, no pensaba vacunarse porque le daba miedo y además, no creía en la existencia de esta enfermedad.

Sin embargo, en su trabajo le dijeron que era un requisito indispensable y cumplió tanto con la primera como con la segunda dosis, para evitar perder su fuente de ingresos.

Poco tiempo después se enfermó de COVID-19, presentando solo tos y sin mayores complicaciones para su salud, lo que atribuye a que ya estaba vacunada y que fue por esta razón que no desarrolló más problemas.

Me va a ayudar a reforzar las defensas, porque ya me dio COVID, después de que tuve la segunda dosis y no me vi mala, no supe ni como me contagie, nada más tuve tos, no tuve calentura ni dolor de cabeza, fui a que me hicieran la prueba y salí positiva”, dijo.