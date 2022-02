Iraapuato.- Valentina Vázquez, de 12 años de edad, ya tiene la segunda vacuna y su mamá Kira Cerna está muy feliz y tranquila de que su hija está protegida contra el COVID.

Me siento como que me quité un peso de encima porque en la casa ya todos estamos vacunados, mis otras dos hijas, mi esposo y yo, y ella era la que nos faltaba”, refirió.

Agradeció el apoyo de la diputada Itzel Balderas, que en todo el proceso les cumplió.

Valentina recibió la primera dosis el 11 de enero y el lunes de esta semana les hablaron para que fueran por la segunda.

La mamá de la menor contó que la variante Ómicron la tenía muy preocupada ya que Valentina tenía que ir a clases.

Empezaron las clases y de repente una semana salía un niño con COVID y después otros niños, me asustaba que pudiera enfermarse, sé que esto no evita el contagio completo, pero va a evitar que se agrave”, agregó.

Valentina comentó que aunque muchos de sus compañeros no se han contagiado, cuando uno sale positivo y vuelve a clases sienten temor de enfermarse.

Ya me siento tranquila, más segura y si me contagio no me va a afectar tanto, ya me daría más leve”

Valentina Vázquez

12 años