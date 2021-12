Irapuato.- La enfermedad COVID-19 dejó secuelas en la salud de José de Jesús García, quien para no volver a padecer los estragos del virus decidió buscar su vacuna de refuerzo en el módulo del Inforum Irapuato.

Este martes, José acudió por su tercera vacuna AstraZeneca junto a su esposa Teresa Quesada Rodríguez, con el único fin de tener más tranquilidad, pues saben que aunque aún existe el riesgo de que se contagien, el impacto a su salud sería menor.

El irapuatense de 70 años contó que hace aproximadamente un año, presentó síntomas de gripe y decidió acudir al doctor, que le sugirió que se aplicara una prueba para detectar COVID-19.

Al comprobar que estaba contagiado, José comenzó un tratamiento con un médico neumólogo y pese a que pudo superar la enfermedad de forma rápida, sus pulmones quedaron dañados.

No supe cómo me contagié, no salía de mi casa, nada más de repente agarré esa enfermedad, que no sabemos dónde pueda estar, por eso decidimos vacunarnos, porque si me dejó dañados mis pulmones”, enfatizó.