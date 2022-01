Irapuato.- El COVID-19 impidió que Emilio Aguayo se pusiera su segunda dosis de la vacuna AstraZeneca y al recuperar su salud, no dudó en acudir al módulo del Centro Impulso Social a completar su esquema.

El joven de 19 años contó que cuando le tocaba su segunda dosis se enfermó al igual que dos integrantes más de su familia, por lo que no pudo acceder a su dosis cuando le correspondía.

Hace poco me dio coronavirus, no sé si fue por la vacuna pero todo salió bien, fue súper leve, creo que la vacuna si ayuda, no pude venir a la segunda dosis cuando fue el tiempo y me vacuné como rezagado”, refirió.