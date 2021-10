Irapuato.- En el segundo día de vacunación contra COVID-19 en Irapuato, varios ciudadanos lograron obtener su primera dosis en alrededor de dos a cinco horas, pues pese a la gran afluencia que se tuvo la mañana de este martes, la atención fue ágil.

Los irapuatenses contaron que se formaron la tarde del lunes a la espera ser vacunados, sin embargo no alcanzaron por la gran cantidad de personas que asistieron, por lo que tuvieron que regresar al siguiente día.

Carlos Antonio González Navarro, de 23 años, acudió el lunes a las cinco de la tarde después de concluir su jornada laboral; aguantó las últimas horas de sol y pese a que estuvo más de tres horas formado no alcanzó a ser vacunado.

Esto no desanimó al joven que trabaja en una empresa de alimentos en el municipio, quien decidió formarse a las cinco de la mañana y fue alrededor de las 10 de la mañana cuando por fin pudo vacunarse contra COVID-19.

Para mí es tener seguridad, aparte son más opciones de trabajo, ya en cualquier lugar te piden estar vacunado, ya no es que uno quiera”, dijo.

Carlos Antonio refirió que afortunadamente, ni él ni ninguno de sus familiares se han enfermado de COVID-19 y que hasta el momento, no han tenido afectaciones a causa de las complicaciones de esta pandemia.

Yo digo que todos se deben vacunar, que lo aprovechen porque a final de cuentas es solo una vez, aparte no se lleva mucho tiempo, nada más es un rato”, enfatizó.

Desde la comunidad Lo de Juárez, al inforum también llegaron Estela Carrillo y su hija Fabiola, quienes también se habían formado la tarde del lunes a la espera de recibir su primera dosis de la vacuna AstraZeneca.

Estela, de 60 años, contó que decidió esperar hasta esta jornada de vacunación, pues su hija de 24 años vive con discapacidad y no había nadie más que la acompañara a recibir su dosis.

Llegaron a las 8:30 de la mañana y dos horas después ya estaban en la zona de espera tras ser vacunadas, lo que les permitió regresar pronto a su comunidad para continuar con sus actividades diarias.

Esperamos que ya con esto no nos agarre esa enfermedad del COVID, ahorita ya pensamos en la comunidad no hay muchos contagios, pero no nos queremos arriesgar”, puntualizó.