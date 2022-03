Anselmo se vacuna contra el COVID para evitar riesgos en caso de contagiarse

Irapuato, Guanajuato.- Para Anselmo Aguilar, obtener su dosis de refuerzo de la vacuna Sputnik V representa confianza, aunque sabe que no está exento de contraer COVID-19, ya que la pandemia sigue vigente.

El trabajador irapuatense dejó sus obligaciones laborales de lado por unas horas, para acudir al módulo de la plaza Fragaria a buscar su tercera dosis, ya que para él era una prioridad.

No estamos exentos de que nos pegue la enfermedad, pero vamos a estar un poquito más protegidos, hasta el momento no he tenido consecuencias por la vacunación, esto me deja más tranquilo”, refirió.

Anselmo indicó que la vacunación es de suma importancia, pues la gente tiene que salir a trabajar y si están protegidos con todas sus dosis, es menos probable que se propaguen los contagios de COVID-19.

Toma medidas para no contagiarse

Actualmente, se desempeña como chofer de transporte de personal y por esta razón, tiene contacto con gran cantidad de personas, sin embargo, ha mantenido todos los cuidados preventivos para no enfermar.

Contó que él era el único integrante de su familia que no tenía el refuerzo de la vacuna y que ahora se siente más tranquilo, pues considera que no así no arriesgará a su familia.

Hay que aprovechar esto que está haciendo el gobierno, es muy bueno para toda la gente, pudieron lucrar con la venta de vacunas y no lo hicieron, es gratis, así que no podemos dejar la oportunidad de tener la vacuna”, enfatizó.

Asimismo, dijo que la sociedad debe ser consciente de que la pandemia no ha terminado y que deben cuidarse al salir, sobre todo ahora que ya se permiten eventos masivos, que sin los cuidados correctos podrían nuevamente afectar a la población.

