Eduardo tenía miedo de las reacciones de la vacuna COVID

Irapuato, Guanajuato.- Por el miedo a la vacuna anti COVID y luego de escuchar que eran malas para la salud, Eduardo Alberto Delgado Olvera, de 27 años, no había querido vacunarse, sin embargo, por cuestiones de trabajo es que decidió hacerlo.

El joven irapuatense quien trabaja en Querétaro se encontraba nervioso antes de recibir la vacuna.

Vine por parte de mi trabajo, no quería venir, sentía que uno se moría al instante (de que le aplicaran la vacuna), pero ya vi que no, uno se siente bien”, mencionó.

Luego de ver que no pasaba nada malo invitó a las personas que faltan a vacunarse, pues dijo que después será difícil el poder conseguirlas.

En el trabajo me dijeron que si no me la ponía, no puedo viajar, no puedo salir, pues piden el papel de la vacuna, soy vigilante de obras en otros municipios, vamos a Querétaro a otros lados, a donde nos manden”, explicó.