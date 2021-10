Se vacuna contra COVID elemento de la Guardia Nacional

Irapuato, Guanajuato.- Para seguir con su trabajo como elemento de Guardia Nacional y tras viajar de un lado a otro y no poderse vacunar, por fin Beatriz Gallardo López, de 29 años, pudo recibir la vacuna anti COVID en Irapuato, lo que la hace sentir más tranquila para visitar a su familia en Guerrero.

Mencionó que tampoco se había podido vacunar pues la mueven de ubicación constantemente y ahora que por fin tuvo su primera vacuna, dijo sentirse muy bien, pues ellos conviven con muchas personas.

Contó que la COVID le cambió la vida y le quitó a amigos y compañeros de trabajo.

En mi vida personal deje de ver a mi familia un buen rato, porque en el estado de donde yo soy estuvo muy fuerte la situación del COVID, soy de Guerrero así que mi familia prefería que me quedara encerrada aquí para que no me expusiera”, refirió.