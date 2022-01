Guadalupe Sánchez no creía en el COVID-19

Irapuato, Guanajuato.- A pesar de que en un principio no creía en el COVID-19, en cuanto se enteró de la vacuna anti COVID, el señor Guadalupe Sánchez, de 58 años, acudió a aplicárselas.

Antes no creía, hasta que mire gente enferma y pues si me da miedo el contagiarme, ya ves que en televisión y en todos lados le ponen mucho empeño y luego uno ve el face y uno ve que ahí dicen que no es cierto, que te van a aponer un chip, pero no es cierto”, dijo.