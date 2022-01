Josefina teme contagiarse de nuevo de COVID

Irapuato, Guanajuato.- Por miedo de volver a contagiarse de COVID, la señora Josefina Sánchez Montiel, de 58 años, acudió a la Deportiva Sur a aplicarse su dosis de refuerzo contra el coronavirus.

Hoy vine por miedo al COVID, porque a mi ya me dio, no me vi muy mal, pero yo le doy gracias a Dios por las vacunas, yo recomiendo mucho a toda la gente que se vacune”, dijo.

Contó que se contagió en enero del año pasado cuando aún no contaba con ninguna vacuna, por lo que tuvo síntomas muy fuertes.

Un pulmón me duele, fue una secuela que me quedó del COVID”, contó.

Su esposo también se contagió de COVID

La señora Josefina añadió que su esposo también se contagió y sus secuelas son más fuertes, pues al caminar se agita mucho.

"Si a mi no me hubiera dado, él no hubiera querido ir al doctor, fue ahí donde nos dimos cuenta que su saturación de oxígeno ya estaba muy baja, lo que ayudó a que se salvara”, agregó.

Por último, invitó a todas las personas a vacunarse.

Yo les digo que se vacunen, a mi que me dio el COVID, pero no tan fuerte, a mi me dio mucho miedo, seria mejor que vinieran y se vacunaran”, agregó.

